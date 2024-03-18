Marmaray'da kadın görevliye saldırı! 40 dikiş atılan kadın dehşet anlarını anlattı
Göztepe Marmaray İstasyonunda çalışan bir temizlik görevlisi, aynı yerde çalıştığı ve takıntılı şekilde takip ettiği güvenlik görevlisi kadına bıçakla saldırdı. Şikayetlerine rağmen bir şey yapılmayan kadının yüzüne 40 dikiş atıldı.
Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayarak yaralanan Gülhan Karadereli yaşadıklarını anlattı. 34 yaşındaki Gülhan Karadereli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir numaradan beri arayarak, 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim' demişti" dedi.