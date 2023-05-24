Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga

Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada trende hasar oluştu.

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga - 1

Marmaray'da iki grup arasında kavga çıktı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga - 2

Kavga, öncek gün akşam saatlerinde Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonunda meydana geldi. 

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga - 3

İddiaya göre, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga - 4

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi. 

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga - 5

Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından görüntülendi.

Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga - 6

İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle, trende hasar oluştuğu öğrenildi.

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