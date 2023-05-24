Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga kamerada

İstanbul Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada trende hasar oluştu. Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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