Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınla mücadele günlerdir sürüyor. Ekiplerin müdahalesi sayesinde evi yanmaktan son anda kurtulan Mesut Akgül, "Evimizi kurtardıktan sonra yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık. Doğanın yok oluşuna üzüldük" dedi.

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 15:32

Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 1

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde devam eden orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucunda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.

Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 2
Mesut Akgül, evinin önünde yangının çıktığı günden bu yana babasıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 3

"ALEVLER 5 METRE YANIMIZA KADAR GELDİ"

Alevlerin dün akşam evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasıyla, ilk önce anne ve babasını evden çıkardığını ve yakınlarının yanına götürdüğünü anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Burada herhalde cehennemden bir önceki evreyi yaşadık. Alevler 5 metre yanımıza kadar geldi. İtfaiye dahil olmak üzere herkes tahliye kararı verdi ama sonuna kadar mücadele ettik. 50 metre ileride bekleyen İstanbul İtfaiyesi bölgeye müdahale etti. Yaklaşık 70 evi yanmaktan kurtardılar."

Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 4
Akgül, evlerin yanmaması için herkesin seferber olduğunu dile getirdi.
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 5
Orman yangınına helikopterlerle havadan çok müdahale edildiğini aktaran Akgül, "Helikopterlerin ne çok işe yaradığını alçak yerlerde gördük. Dün evimizi kurtardıktan sonra yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık. Doğanın yok oluşuna üzüldük" şeklinde konuştu.
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 6
Akgül, yangına müdahale etmek için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin alevlerle mücadelesinin kendisini çok etkilediğini anlattı.
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 7
Azerbaycanlı itfaiyecilerin gözlerinin çok kara olduğunu kaydeden Akgül, "Hortumu kapan 3-5 metre alevin içine giriyor ve canla başla mücadele ediyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin ayrıca bayrak sevgilerine de hayran kaldım. Evlerin bahçelerdeki tüm Türk bayraklarını toplayarak gittiler" dedi.
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 8
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 9
Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık - 10

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