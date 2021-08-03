Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtuldu: Hıçkıra hıçkıra ağladık

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 15:32
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde devam eden orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucunda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.
Alevlerin dün akşam evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasıyla, ilk önce anne ve babasını evden çıkardığını ve yakınlarının yanına götürdüğünü anlatan Akgül, şöyle konuştu:
"Burada herhalde cehennemden bir önceki evreyi yaşadık. Alevler 5 metre yanımıza kadar geldi. İtfaiye dahil olmak üzere herkes tahliye kararı verdi ama sonuna kadar mücadele ettik. 50 metre ileride bekleyen İstanbul İtfaiyesi bölgeye müdahale etti. Yaklaşık 70 evi yanmaktan kurtardılar."