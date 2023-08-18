Marmaris’te iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Marmaris’te bir kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Olay, öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi 33. Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, deniz malzemeleri satan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulunarak, dört el ateş etti.