Marmaris’te iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, iş yerine dört el ateş ederek, iki kişiyi ayaklarından vurdu. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Marmaris’te iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı - 1

Marmaris’te bir kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Olay, öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi 33. Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, deniz malzemeleri satan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulunarak, dört el ateş etti.

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Marmaris’te iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı - 2

Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibi Ç.Y. ve o sırada müşteri olarak bulunan R.K.’nin ayaklarına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Marmaris’te iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı - 3

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olaydan sonra kaçan saldırganı bulmak için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

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