Marmaris'te kaçak yapılar yıkılıyor

Vatandaşları mağdur etme amacında olmadıklarını belirten Tokat, "Asıl amacımız kent dokusunu ve doğayı korumak. Yaptığımız her çalışma, her uygulama hukuk çerçevesinde gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımız yaptıkları her uygulamada hukuku temel alırlarsa bu tür sonuçlar hiç yaşanmayacaktır." dedi.



Tokat, yasal olmayan yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.