Marmaris'te orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA ÜRKÜTÜCÜ DEĞİLDİ"

Bölgede şu anda çok sayıda arazöz, dozer, iş makinesi ve bin 600'ün üzerinde insan kaynağı ile müdahalenin sürdüğünü belirten Kirişci, "Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu, ürkütücü değildi. Fakat buradaki sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli ve daha temkinli olmamızı gerektiriyor. Bu yöndeki çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Kirişci, yerleşim yerlerine 3,5 - 4 kilometrelik bir mesafe bulunduğunu ancak yangın başladığı andan itibaren ekiplerce yerleşim alanları ile yangın bölgesi arasında yol açma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.