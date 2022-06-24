Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi

Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 09:51 | Son Güncelleme : 24.06.2022 - 09:53

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 1

'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi görüntülendi.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 2

Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi görüntülendi.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 3

İlçede salı akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken Dalaman Havalimanı'nda uçak ve helikopter yoğunluğu yaşanıyor.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 4

Uçuşların planlandığı komuta merkezinin de bulunduğu havalimanında uçaklar, su ve yakıt ikmali yaptıktan sonra yangın bölgesine giderek su bırakıyor.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 5

Geçen yıl Manavgat'taki orman yangınında da görev yapan Ukrayna'dan gelen AN-32 P tipi yangın söndürme uçağının da aralarında bulunduğu uçaklar, birbiri ardına havalimanından yangın bölgesine hareket ediyor.
Uçakların sürekli iniş-kalkış yapması nedeniyle yoğun bir hava trafiğinin olduğu havalimanına helikopterler de zaman zaman yakıt ikmali için geliyor.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 6

O helikopterler arasında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mi26 tipi yangın söndürme helikopteri de yer alıyor.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 7

Dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopter, Dalaman Havalimanı'nda ikmal yaptıktan sonra denizden aldığı suyu alevlerin yükseldiği Bördübet mevkisine bıraktı.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 8

Yaklaşık 2,5 saat havada kalan Mi26, 10 sorti yaparak alevlerin üzerine toplamda 100 ton su attı.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 9

Helikopterin koordinatör pilotu Süleyman Örsel, Mi26 tipi helikopterin dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük ve en güçlü helikopteri olduğunu söyledi.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 10

Helikopterin su kapasitesinin 10 ton olduğunu aktaran Örsel, "Yangında bu helikopter göz bebeğimiz. Su kapasitesi açısından en büyük helikopterler arasında yer alıyor. Yangınla mücadelede etkin bir rol oynadı. Gün doğumuyla zorlu mesaimize başlıyoruz. Zorlu şartlarda çalışıyoruz ama yeşil vatanı korumak bizim görevimiz. Canla başla alevlerle mücadele ediyoruz." dedi.

Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 11
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 12
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 13
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 14
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 15
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 16
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 17
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 18
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 19
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 20
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 21
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 22
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 23
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 24
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 25
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 26
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 27
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 28
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 29
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 30
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 31
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 32
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 33
Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi - 34

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