Marmaris'te orman yangını: Mi26'nın yangınla mücadelesi

Geçen yıl Manavgat'taki orman yangınında da görev yapan Ukrayna'dan gelen AN-32 P tipi yangın söndürme uçağının da aralarında bulunduğu uçaklar, birbiri ardına havalimanından yangın bölgesine hareket ediyor.

Uçakların sürekli iniş-kalkış yapması nedeniyle yoğun bir hava trafiğinin olduğu havalimanına helikopterler de zaman zaman yakıt ikmali için geliyor.