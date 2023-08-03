Marmaris’te sabaha karşı sokak kavgası

Muğla’nın turizm cenneti ilçelerinden Marmaris’te sabaha karşı saat 04.30’da iki restoran çalışanları arasında sokak kavgası çıktı. Yapılan ihbar sonucu mahalleye gelen polis ekipleri, iki tarafın birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine uyarı yaparak bölgeden ayrıldı.

Marmaris’te sabaha karşı sokak kavgası - 1

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı 04.30’da farklı restoranların çalışanları arasında kavga çıktı.

Barlar Sokağı’nda bulunan eğlence merkezinde çalıştıkları öğrenilen üç kişi, restoranın önüne gelerek içeride oturan başka bir eğlence mekanı çalışanının dışarı çıkması için seslendi.

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Marmaris’te sabaha karşı sokak kavgası - 2

Restoranda yemek yiyenlerin dışarı çıkmaması üzerine kapıda bekleyenler bölgede bulunan kişiler tarafından uzaklaştırıldı.

Beş dakika sonra üç kişi koşar adımlarla restorana girerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları kişiye tekme ve yumruk atmaya başladı.

Kavgayı vatandaşlar ve restoran çalışanları ayırdı.

Marmaris’te sabaha karşı sokak kavgası - 3

Sözlü tartışmalar bu sefer sokağa taştı. Tansiyonun düşmediği sözlü tartışmalar zaman zaman kavgaya döndü.

Gürültüye uyanan mahalle sakinleri ise olan bitenleri balkon ve pencerelerinden izlemeye başladı.

İki grubun sokakta bağırarak tartışmaları devam ederken o anlar bir kişinin cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yapılan ihbar sonucu mahalleye gelen polis ekipleri davacı ve şikayetçinin olmadığı kavga sonrası uyarıda bulunarak uzaklaştı.

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