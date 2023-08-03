Marmaris’te sabaha karşı sokak kavgası
Muğla’nın turizm cenneti ilçelerinden Marmaris’te sabaha karşı saat 04.30’da iki restoran çalışanları arasında sokak kavgası çıktı. Yapılan ihbar sonucu mahalleye gelen polis ekipleri, iki tarafın birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine uyarı yaparak bölgeden ayrıldı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı 04.30’da farklı restoranların çalışanları arasında kavga çıktı.
Barlar Sokağı’nda bulunan eğlence merkezinde çalıştıkları öğrenilen üç kişi, restoranın önüne gelerek içeride oturan başka bir eğlence mekanı çalışanının dışarı çıkması için seslendi.