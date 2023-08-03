Marmaris’te sabaha karşı sokak kavgası

Sözlü tartışmalar bu sefer sokağa taştı. Tansiyonun düşmediği sözlü tartışmalar zaman zaman kavgaya döndü.

Gürültüye uyanan mahalle sakinleri ise olan bitenleri balkon ve pencerelerinden izlemeye başladı.

İki grubun sokakta bağırarak tartışmaları devam ederken o anlar bir kişinin cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yapılan ihbar sonucu mahalleye gelen polis ekipleri davacı ve şikayetçinin olmadığı kavga sonrası uyarıda bulunarak uzaklaştı.