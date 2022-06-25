Marmaris'te 21 Haziran'da çıkan yangın, karadan müdahalenin yanı sıra helikopter ve uçakların gerçekleştirdiği çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın sırasında uçaklardan alevlerin üzerine bırakılan 'kırmızı su' dikkat çekti. İşte uçaklardan atılan sudaki kırmızı rengin nedeni... Muğla Marmaris'teki orman yangınında uçaklardan atılan sudaki kırmızı renk merak konusu oldu. Yangın sırasında uçaklardan alevlerin üzerine bırakılan suya kırmızı rengini veren ürünün ''Neuvatec PW82'' olduğu açıklandı. Ürün; orman yangınlarının geciktirilmesi, durdurulması, söndürülmesi ve soğutulması amacıyla hava araçları için özel olarak geliştirildi. Ayrıca ürün, gübre temelli olduğu için yangın sonrasında toprağın beslenmesini de sağlıyor. Ürünün yüzde 100 Türkiye'den tedarik edilen hammaddelerle Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini söylendi. Herhangi bir afet durumunda üretim için hammadde sıkıntısı bulunmadığı da açıklandı.