Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.06.2022 - 11:03
Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.
Kirişci, yangının tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini söyledi.
Kirişci'nin dün yaptığı açıklamadaysa, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklanmıştı.
Bakan Kirişci, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.
Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ilişkin Bakan Kirişci şunları söyledi:
"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış, içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz'' dedi .
Kirişci, geçen yıl Muğla'da yanan alanın 50 bin 500 hektar olduğunu 72 saatte kontrol altına alındığını söyleyerek Marmaris'teki yangının geçen yılki yangından çok daha önce kontrol altına alındığını belirtti.
Ekiplerin sahada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Dün Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını söylemişti. Erdoğan, orman yangınlarında idam cezasının tartışılması gerektiğini de belirterek "Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor" diye konuşmuştu.
Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi.
Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.
Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı.
Görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.