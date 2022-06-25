Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında

"4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ilişkin Bakan Kirişci şunları söyledi:

"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış, içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz'' dedi .

Kirişci, geçen yıl Muğla'da yanan alanın 50 bin 500 hektar olduğunu 72 saatte kontrol altına alındığını söyleyerek Marmaris'teki yangının geçen yılki yangından çok daha önce kontrol altına alındığını belirtti.