Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında

Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını, tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, soğutma çalışmalarının gün boyu devam edeceğini açıkladı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.06.2022 - 11:03

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 1

'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da başlayan yangın, son açıklamaya göre tamamen kontrol altına alındı. 

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 2

Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Kirişci, yangının tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, soğutma çalışmalarının da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini söyledi. 

Kirişci'nin dün yaptığı açıklamadaysa, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklanmıştı. 

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 3

Bakan Kirişci, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 4

"4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ilişkin Bakan Kirişci şunları söyledi:

"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış, içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz'' dedi .

Kirişci, geçen yıl Muğla'da yanan alanın 50 bin 500 hektar olduğunu 72 saatte kontrol altına alındığını söyleyerek Marmaris'teki yangının geçen yılki yangından çok daha önce kontrol altına alındığını belirtti. 

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 5

Ekiplerin sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 6

"İDAM CEZASI TARTIŞILMALI"

Dün Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını söylemişti. Erdoğan, orman yangınlarında idam cezasının tartışılması gerektiğini de belirterek "Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor" diye konuşmuştu.

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 7

Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi.

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 8

Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 9

Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı.

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 10

Görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.

Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 11
Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 12
Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 13
Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında - 14

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