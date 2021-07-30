Marmaris'teki yangından kareler

ntv.com.tr 30.07.2021 - 17:38
Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi.
Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.
Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 işçi yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.