Marmaris'teki yangından kareler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan yangına müdahaleler sürüyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında bazı oteller tedbir amaçlı boşaltıldı. Bugün tekrar alevlenen yangın nedeniyle Marmaris-Datça kara yolu ulaşıma kapatıldı. İşte bölgeden fotoğraflar... (Fotoğraflar: Yüksel Ateş)

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ntv.com.tr 30.07.2021 - 17:38

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

MARMARİS'TE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

MARMARİS-DATÇA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI Bu arada sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi’nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı.



Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 işçi yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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