Masailer başlarında su kovalarıyla İstanbul'da yürüdüler

"AFRİKA'DAKİ DURUMA DÜŞEBİLİRİZ"

Türkiye'de de su problemi olduğunu belirten Aydın, "Su ayak izine baktığımızda Türkiye'de ortalama 250 litre kişi başına harcama var. Tanzanya'da bu 25 litre. Bir kişi bir 25 litre kovayı başlarında günde altı saat yürüyerek getiriyorlar. Sabah çıkıyorlar ve beş altı saat yol yürüyorlar bir kova suyla. O da buldukları çok temiz sular değil. Türkiye'de eğer suyumuza sahip çıkmazsak biz Afrika'daki aynı duruma düşebiliriz. O yüzden Türk halkına mesajımız lütfen suyunuza sahip çıkın, suyunuzu koruyun" diye konuştu.