Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün

Haberler - DHA 03.03.2022 - 14:23 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 14:27
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından corona virüsle mücadelede yeni dönem başladı.
Alınan yeni kararlarla, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde bazıları maskelerini çıkarırken, bazıları ise maske takmaya devam etti.
Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten bir kişi, "Her gün 50 bin civarında kişi hastalanıyor. Her gün 200 kişi ölüyor. Sanki hastalık bitmiş ve rahatlığa ermişiz gibi oldu" dedi.
Bir başka vatandaş ise, çok erken bir karar alındığını söyleyerek, ''Günümüz şartlarında bazı insanlar havaların soğuk olmasından dolayı da maske takıyor" şeklinde konuştu.
Havanın soğuk olması nedeniyle maske taktığını söyleyen bir kişi de "Soğuk olduğu için korunaklı oluyor. Sıcak havalarda takmak zor oluyor ama insanların kendilerine bağlı bir karar, tedbir amaçlı takılabilir" ifadelerini kullandı.