Maske kararının ardından İstiklal Caddesi'nde ilk gün

"KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN TAKMAK ZORUNDAYIZ"

Kendi sağlığı için maske takmaya devam edeceğini belirten bir kişi, "Her gün 50 bin civarında kişi hastalanıyor. Her gün 200 kişi ölüyor. Sanki hastalık bitmiş ve rahatlığa ermişiz gibi oldu" dedi.