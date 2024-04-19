Maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu: Taksi şoförünü de dövüp bagaja kitlemişler
Giresun'un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı bir şekilde kuyumcu soyuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 4,5 kilo altın çaldıkları belirlenirken şüphelilerin soygun öncesi gasbettikleri taksinin sürücüsünü dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak aracın bagajına kilitledikleri ortaya çıktı.
Dün saat 11.00 sıralarında Bulancak ilçesi Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi’ndeki H.G.’ye ait Gündoğdu isimli kuyumcu dükkanında soygun meydana geldi.
Maskeli 2 şüpheli, silahla geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirip aldıkları bir miktar altını, ellerindeki çantalara doldurdu.