Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı

Mavi Balina isimli oyun nedeniyle bir dönem yaşanan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik’te yaşayan 22 yaşındaki Fatih Çakmak, dün gece saatlerinde canına kıydı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç adamın cep telefonunda, Mavi Balina isimli oyunun yüklü olduğu öğrenildi. Çakmak’ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı - 1

İstanbul’un Pendik ilçesinde 22 yaşındaki bir genç yaşadığı apartmanın 9’uncu katından atlayarak yaşamına son verdi.

Fatih Çakmak isimli gencin cep telefonunda Mavi Balina isimli oyunun yüklü olduğu öğrenildi.

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Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı - 2

Olay, Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi’ndeki Yağdeller Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir apartmanın 9’uncu katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak isimli genç, apartmanın 9’uncu katından atlayarak intihar etti.
Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı - 3

Olayı gören kişilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine, olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından genç adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı - 4

CEP TELEFONUNDAN MAVİ BALİNA ÇIKTI

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina isimli oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor.

Çakmak’ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.
Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı - 5

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Mavi Balina Challenge olarak da bilinen ve birçok ülkede var olduğu iddia edilen oyunun 50 bölümden oluştuğu belirtiliyor. İddialara göre, oyunun son bölümünde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun ilk olarak 2013 yılında Vkontakte isimli sosyal ağda yer alan “F57” isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyunla bağlantılı ilk intihar vakasının 2015 yılında gerçekleştiği düşünülüyor.
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