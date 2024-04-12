Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı
Mavi Balina isimli oyun nedeniyle bir dönem yaşanan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik’te yaşayan 22 yaşındaki Fatih Çakmak, dün gece saatlerinde canına kıydı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç adamın cep telefonunda, Mavi Balina isimli oyunun yüklü olduğu öğrenildi. Çakmak’ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İstanbul’un Pendik ilçesinde 22 yaşındaki bir genç yaşadığı apartmanın 9’uncu katından atlayarak yaşamına son verdi.
Fatih Çakmak isimli gencin cep telefonunda Mavi Balina isimli oyunun yüklü olduğu öğrenildi.
Tehlikeli oyun ‘Mavi Balina’ya karşı ailelere 'kriminal zaman dilimi' uyarısı