Mavi Balina kabusu geri mi döndü? İstanbul’da 22 yaşındaki genç canına kıydı

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Mavi Balina Challenge olarak da bilinen ve birçok ülkede var olduğu iddia edilen oyunun 50 bölümden oluştuğu belirtiliyor. İddialara göre, oyunun son bölümünde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun ilk olarak 2013 yılında Vkontakte isimli sosyal ağda yer alan “F57” isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyunla bağlantılı ilk intihar vakasının 2015 yılında gerçekleştiği düşünülüyor.