Mavi Balina oyunu tekrar gündemde: Mavi Balina oyunu nedir?

Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu, bir kez daha gündemde. İstanbul Pendik’te yaşayan 22 yaşındaki Fatih Çakmak, dün gece saatlerinde canına kıydı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç adamın cep telefonunda, Mavi Balina isimli oyunun yüklü olduğu öğrenildi.

Mavi Balina oyunu tekrar gündemde: Mavi Balina oyunu nedir? - 1

Çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istiyor. İddialara göre ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticileri, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engelliyor.

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Mavi Balina oyunu tekrar gündemde: Mavi Balina oyunu nedir? - 2

Korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istiyor.

Mavi Balina oyunu tekrar gündemde: Mavi Balina oyunu nedir? - 3

Oyun ilk olarak 2013 yılında Vkontakte isimli sosyal ağda yer alan “F57” isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyunla bağlantılı ilk intihar vakasının 2015 yılında gerçekleştiği düşünülüyor.

Mavi Balina oyunu tekrar gündemde: Mavi Balina oyunu nedir? - 4

MAVİ BALİNA TEHLİKESİNE KARŞI AİLELERİN YAPMASI GEREKENLER

- Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocuklarının internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

- Aileler, çocukların oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler.

- Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

- İnternet ortamında "bilinmeyen" yabancılara karşı şüpheyle yaklaşılması ve bu kişilerin hayatı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalı.

- Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almalı, çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirmeli ve sosyal paylaşım ağlarında onlarla arkadaşlık ederek, internet adımlarından haberdar olmalılar.

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