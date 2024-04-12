Mavi Balina oyunu tekrar gündemde: Mavi Balina oyunu nedir?
Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu, bir kez daha gündemde. İstanbul Pendik’te yaşayan 22 yaşındaki Fatih Çakmak, dün gece saatlerinde canına kıydı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç adamın cep telefonunda, Mavi Balina isimli oyunun yüklü olduğu öğrenildi.
Çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istiyor. İddialara göre ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticileri, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engelliyor.