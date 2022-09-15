Mavi Balina Tatbikatı

Bir gazetecinin, tatbikatta Yunanistan’a ait deniz unsurunun da bulunduğunu hatırlatması üzerine Tığlı, "Burada bir Yunan gemisi var, Limnos. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular. Çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir süreç." diye konuştu.