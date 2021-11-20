'Mavi Marmara' gemisi icradan satışa çıkarıldı

FÜZEYLE SALDIRIYA UĞRADIĞI BELİRTİLDİ

İlanda "Gemide silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılmak suretiyle devam ettiği, en nihayetinde askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırı sona ermiştir" denildi.