Mayıs ayında yağan kar kışı aratmadı

Vatandaşlardan Fırat Aktaş, mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugün mayısın 24'ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş" dedi.

Aracıyla köyden Sarıkamış'a gelen Metin Nail ise, "Şaşırdık, mayıs ayında her taraf beyaz büründü" diye konuştu.