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MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı (e- Devlet sözlü sınav yeri bilgisi sorgulama ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuran adayların mülakatlarını nisan ayında gerçekleştirecek. MEB, 4 Nisan akşamı yayımladığı "2023 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atamalarına İlişkin Sözlü Sınav Yeri Bilgisi" başlıklu duyuruyla sınav yerlerinin açıklandığını ilan etti. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerine, E-Devlet üzerinden ulaşabilecek. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı (e- Devlet sözlü sınav yeri bilgisi sorgulama ekranı) - 1

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin ilan edileceği tarih atama takvimiyle duyurulmuştu. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü ilan edildi. 

BRANŞ DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı (e- Devlet sözlü sınav yeri bilgisi sorgulama ekranı) - 2

SINAV YERLERİ DUYURUSU

MEB personel sayfası üzerinden yapılan paylaşımda "2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden yayınlanmıştır." denildi. 

Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisini, e-devlet ekranı üzerinden sorgulayacak.

Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı (e- Devlet sözlü sınav yeri bilgisi sorgulama ekranı) - 3

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı (e- Devlet sözlü sınav yeri bilgisi sorgulama ekranı) - 4

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. 

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı (e- Devlet sözlü sınav yeri bilgisi sorgulama ekranı) - 5

2023 TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı (e- Devlet sözlü sınav yeri bilgisi sorgulama ekranı) - 6

MÜLAKAT YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Mülakat yerleri https://personel.meb.gov.tr/ ve e-Devlet'e bağlı "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı" sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

MEB PERSONEL MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

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