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MEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı KPSS-2023/4 tercih kılavuzuyla paylaşıldı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek 5 bin sözleşmeli personel alımının ayrıntıları belli oldu. KPSS-2023/4 tercih kılavuzunun paylaşılması ardından MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) personel alımı başvuruları başladı. KPSS terciih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte MEB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı...

MEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı KPSS-2023/4 tercih kılavuzuyla paylaşıldı - 1

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı KPSS-2023/4 tercih kılavuzuyla paylaşıldı - 2

TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek.  İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS-2023/4 tercih kılavuzu 

MEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı KPSS-2023/4 tercih kılavuzuyla paylaşıldı - 3

Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

MEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı KPSS-2023/4 tercih kılavuzuyla paylaşıldı - 4

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı KPSS-2023/4 tercih kılavuzuyla paylaşıldı - 5

BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

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