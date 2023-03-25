MEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı KPSS-2023/4 tercih kılavuzuyla paylaşıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.