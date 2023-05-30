MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının bugün itibarıyla başlamasının ardından, başvuruların nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait MEBBİS ekranı üzerinden alınan 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru şartları merak ediliyor. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 1

2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı araştırılıyor. İşte MEBBİS uzman öğretmenlik başvuru ekranı.

TÜRKİYE HABERLERİ

MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 2

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MEBBİS ekranı üzerinden alınacak başvurular, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 3

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 4

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 5

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

gibi şartlar aranacaktır.

MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 6

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl

hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

şartları aranacaktır

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