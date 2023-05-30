MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı araştırılıyor. İşte MEBBİS uzman öğretmenlik başvuru ekranı.
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları bugün başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MEBBİS ekranı üzerinden alınacak başvurular, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak
öğretmenlerde;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte
en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman
Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak
gibi şartlar aranacaktır.
Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman
öğretmenlerde;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl
hizmeti bulunmak,
b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik
Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak
şartları aranacaktır