MEBBİS başvuru ekranı: 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak



öğretmenlerde;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte



en az on yıl hizmeti bulunmak,



b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman



Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,



d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak



gibi şartlar aranacaktır.