Meclis açılışından kareler
Anadolu Ajansı
TBMM, 2.5 ayın ardından Genel Kurul'da düzenlenen törenle açıldı.
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- Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından Polis Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
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Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mithat Sancar, Levent Gök ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.
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4TBMM’nin açılışı nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sunuş konuşması yaptı.
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5Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şentop’un konuşmasının ardından Genel Kurul’a geldi.
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6AK Parti ve MHP milletvekilleri Erdoğan’ı ayakta alkışlarken, CHP ve HDP Milletvekilleri ayağa kalkmadı. İYİ Parti’liler ayağa kalktı ama alkış yapmadı. Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye gelerek milletvekillerine seslendi.
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Özel oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli katılırken, tedavilerinin ardından istiharat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yer almadı.
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Bazı kabine üyeleri Meclis’in açılış oturumunu locadan izledi.
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