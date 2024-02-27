Meclis ne zaman tatile girecek? 31 Mart seçimleri öncesi gündemde
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tatil girecek olan Meclis, bugün son kez 8. Yargı Paketi kapsamında toplanacak. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek?
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Meclis'in tatile gireceği tarih, gündemle ilgili konuları merak eden kişiler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl sağlık alanlarında yapılacak düzenlemeler ve 8. Yargı Paketi gibi birçok konuyu ele alan Meclis, seçimler öncesinde son mesaisini bugün yapıyor. İşte Meclis'in tatile gireceği tarih.