Meclis'te Down Sendromu Komisyonu talebi
Anadolu Ajansı
CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin TBMM Genel Kurulu'nda "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla konuşma yaptı. Down sendromlu bir bireyin resminin yer aldığı tişört giyen Engin, Meclis'te Down Sendromu Komisyonu kurulmasını istedi.
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TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.
Aydın, bugün "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olduğunu belirterek down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu dile getirdi. Aydın, "Öyle zannediyorum ki tüm siyasi parti gruplarımızın da mutabakatıyla yarın inşallah bu konuyla ilgili ortak bir Meclis Araştırması önergesi verilecektir. Bu konudaki duyarlılıkları ve hassasiyetlerinden dolayı tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum" dedi.
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2Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne değinen Usta, down sendromu konusunda gruplarının da bir araştırma önergesi olduğunu anımsattı.
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3Bugünün Nevruz Bayramı olduğuna da işaret eden Aydın, şöyle devam etti:
"Nevruz ateşinin Anadolu'dan bölgemize, bölgemizden tüm cihana yayılarak insanlığı sarması ve kucaklaması hepimizin ortak temennisidir. Bu güzel toprakların havasını teneffüs eden, ideallerini ve ortak geleceğini paylaşan herkesin bayramı olan Nevruz, bunu bozmak isteyen gafillere de verilebilecek en anlamlı cevap olacaktır. Ayrılığın değil kavuşmanın, kavganın değil barışın ve sevginin bayramı olan Nevruz, birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek güzel günleri getirecektir."
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KOMİSYON TALEBİCHP İstanbul Milletvekili Didem Engin ise "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı. Down sendromlu bir bireyin resminin yer aldığı tişört giyen Engin, Meclis'te Down Sendromu Komisyonu kurulmasını istedi.
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5Down sendromlu bir bireyin resminin yer aldığı tişört giyen Engin, Meclis'te Down Sendromu Komisyonu kurulmasını istedi.
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