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Meclis'te yeni dönem

Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açılışında konuştu. Genel Kurul öncesi görevliler salonda son kontrolleri yaptı. Milletvekillerinin sıralarına ajanda bırakıldı. Salonda dedektör köpekle arama da yapıldı.

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    TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.
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    Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.
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    Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
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    Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.
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    Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.
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    Genel Kurul öncesi görevliler salonda son kontrolleri yaptı.
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    Milletvekillerinin sıralarına ajanda bırakıldı.
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    Salonda dedektör köpekle arama da yapıldı.
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    27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
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    TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
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    Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.
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    İşte Meclis'in açılışından kareler...
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    Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
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    Oturumu yabancı misyon temsilcileri de izledi.
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