Meclis'te yeni dönem
Anadolu Ajansı
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in açılışında konuştu. Genel Kurul öncesi görevliler salonda son kontrolleri yaptı. Milletvekillerinin sıralarına ajanda bırakıldı. Salonda dedektör köpekle arama da yapıldı.
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1TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.
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2Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.
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3Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
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4Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.
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5Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.
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6Genel Kurul öncesi görevliler salonda son kontrolleri yaptı.
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7Milletvekillerinin sıralarına ajanda bırakıldı.
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8Salonda dedektör köpekle arama da yapıldı.
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1427. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
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15TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
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16Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.
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17İşte Meclis'in açılışından kareler...
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18Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
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19Oturumu yabancı misyon temsilcileri de izledi.
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