Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı

Dünyanın sayılı motor yatlarından biri olan 136 metrelik "Flying Fox", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.05.2022 - 21:53

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 1

Dünyanın en büyük 20 motor yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın ilçesinde İçmeler mevkisi açıklarında demirledi.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 2

Havaların ısınmasıyla deniz trafiğinde hareketliliğin arttığı turizm merkezi Bodrum, görünümüyle dikkati çeken yatları ağırlamaya başladı.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 3

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, İçmeler mevkisi açıklarında demirledi.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 4

Büyüklüğünün yanı sıra üzerindeki helikopterle de dikkati çeken yatta, havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 5

Geçen yıllarla yine Muğla'nın turistik ilçelerinde görülen, koyların ziyaret edildiği yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabin yer alıyor.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 6

Bu arada, yatın üzerindeki helikopter bir süre çalıştırılıp durduruldu.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 7

İki helikopter pisti bulunan "Flying Fox"un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon euro olarak belirtiliyor.

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı - 8

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