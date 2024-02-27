Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler)
"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ilk bölümü için geri sayım sürerken dizinin kadrosu ve konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatının yanı sıra Eyüp el Ensari'nin de yaşamının önemli aşamalarına ışık tutacak. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler?
Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi 27 Şubat 2024 tarihinde macerasına başlayacak. “Kapıları açılacak çağlar için bismillah!” sloganıyla tanıtılan tarihi dizinin ilk bölümünde kadro ve karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak.