Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler)

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİNİN KARAKTERLERİ

Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed)



Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden o şanlı komutan Sultan Mehmed Han!



Selim Bayraktar (Çandarlı)



Büyük ve tecrübeli bir devlet adamı. Osmanlı'nın çıkarlarını her zaman gözeten bir Vezir-i Azam

Çandarlı Halil Paşa.



Bir yanda Sultan Murad'ın bıraktığı mirası koruma kararlılığı, diğer yanda genç hükümdar Mehmed'in hayali...



