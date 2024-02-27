Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler)

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin ilk bölümü için geri sayım sürerken dizinin kadrosu ve konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatının yanı sıra Eyüp el Ensari'nin de yaşamının önemli aşamalarına ışık tutacak. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler) - 1

Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi  27 Şubat 2024 tarihinde macerasına başlayacak. “Kapıları açılacak çağlar için bismillah!” sloganıyla tanıtılan tarihi dizinin ilk bölümünde kadro ve karakterlere ilişkin ayrıntılar belli olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler) - 2

Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamaları işlenecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler) - 3

MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

Tarihi dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler) - 4

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİNİN KARAKTERLERİ

Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed)

Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden o şanlı komutan Sultan Mehmed Han!

Selim Bayraktar (Çandarlı)

Büyük ve tecrübeli bir devlet adamı. Osmanlı'nın çıkarlarını her zaman gözeten bir Vezir-i Azam
Çandarlı Halil Paşa.

Bir yanda Sultan Murad'ın bıraktığı mirası koruma kararlılığı, diğer yanda genç hükümdar Mehmed'in hayali...

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler) - 5

Tuba Ünsal (Mara Hatun)

Hristiyan bir Sırp prensesi Mara Hatun. Devlet-i Aliyye’nin ve Sultan Mehmed Han’ın en büyük destekçisi.

Fikret Kuşkan (Notaras)

Bizans'ın Megadüklük makamındaki gizemli lider Notaras. İmparatorluğunu eski ihtişamlı günlerine döndürmenin hayaliyle yaşıyor. Zeki ve stratejik devlet adamı geçmişin zaferlerine duyduğu özlemle yanıp tutuşuyor.


Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları kimler? (Kadro ve karakterler) - 6

Seçkin Özdemir (Konstantinos)

Bizans’ın kaderini belirleyen son imparator. Cesur ve halkının saygısını kazanan, Konstantinopolis için her şeyi göze alabilecek bir lider Konstantin.

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