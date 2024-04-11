Mehmetçik'in yakın dostu, teröristlerin korkulu rüyası 'Yıkı'
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan erzak tespit, narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama-kurtarma köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Terör operasyonlarında yer alan Belçika Malinois ırkı Yıkı, kırsalda teröristlerin izini sürüp, yerini tespit ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli detektör köpekler, suçlulara ve terör örgütlerine göz açtırmıyor. Arama kurtarmalarda ise çok sayıda canlının kurtarılmasını sağlayan çeşitli cinslerdeki köpekler, farklı hassasiyet ve görev alanlarında kullanılıyor. Erzurum'daki köpekli tim barınağında günlük eğitimleri sürdürülen köpekler ayrıca jandarma personeliyle uygulamalarda da yer alıyor.