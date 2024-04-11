Mehmetçik'in yakın dostu, teröristlerin korkulu rüyası 'Yıkı'

Doğal ve doğal olmayan afetlerde, çığ, enkaz, kapalı alan ve arazi adli ve kriminal olayların aydınlatılması maksadıyla yetiştirdiğimiz bir kadavra arama köpeğidir. En son 2023 Ağustos ve Ekim ayında 1'i Bitlis, 1'i Tunceli olmak üzere 2 başarılı görevimiz oldu. Bir hafta önce de Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasında görevimiz oldu" diye konuştu.