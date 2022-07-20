"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

Kuşadası Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Antalya Limanı'na devam edecek gemiden inen ABD ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.