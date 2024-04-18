Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış
Yalova-Bursa karayolunda otomobille çarpışan motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Karakaş hakkında umut verici bir ayrıntı ortaya çıktı. 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Melek'in kazadan 3 gün önce organ bağışında bulunduğu belirtildi.
Yalova-Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde Yalova'dan, Bursa istikametine seyir halinde olan Ziya Önder idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.