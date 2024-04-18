Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış

Yalova-Bursa karayolunda otomobille çarpışan motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Karakaş hakkında umut verici bir ayrıntı ortaya çıktı. 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Melek'in kazadan 3 gün önce organ bağışında bulunduğu belirtildi.

Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış - 1

Yalova-Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde Yalova'dan, Bursa istikametine seyir halinde olan Ziya Önder idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış - 2

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Önder ile arkasında yolcu olarak bulunan Melek Karakaş yaralandı.

Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış - 3

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedavisi tamamlanan sürücü Ziya Önder tedavisinin ardından taburcu oldu.

Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış - 4

Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş ise 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış - 5

KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı.

Melek umut olacak | Kazadan üç gün önce organlarını bağışlamış - 6

Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

Öte yandan genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün yeniden ifadelerinin alınarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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