Meleknur 6 kişiye can verdi

"ADALET YERİNİ BULDU"

Meleknur Özgener'in babası Bülent Özgener, "İçim soğumaz ama içim bir nebze de olsa soğudu. Adalet yerini buldu. İnşallah içeriden çıkamaz. Daha çok canlar yakmasın. Cinayet işlemiş bir insanı neden bırakıyorsunuz? Bir anaya bir babaya yara vermiş. Bu sefer de geldi benim kızımın 17 yaşındaki kızımın canını aldı. Bu tarif edilemez bir duygu." dedi.