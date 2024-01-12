Meleknur 6 kişiye can verdi
Fatih’te yılbaşı gecesi başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Meleknur Özgener’in organları 6 kişiye hayat verdi. Baba Bülent Özgener "Bir kızımı kaybettim ama 6 evladım daha oldu." dedi.
Fatih, Ali Kuşçu Mahallesi'nde yılbaşı gecesi saat 00.16 sıralarında meydana gelen olayda başından tabancayla vurularak ağır yaralan Meleknur Özgener şüpheli Ercan Ş. tarafından hastaneye bırakılmıştı. Yapılan tüm çabalara rağmen Meleknur Özgener günler sonra hayatını kaybetmişti.