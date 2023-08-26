Memur ve emeklinin gözü zam oranında! Hakem heyeti ne zaman karar verecek? Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç hakem heyeti ile devam edecek. Peki, memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı. İşte, memur zammında son durum...