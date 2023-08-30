Memur ve memur emeklileri zammı ne zaman belli olacak? Hakem heyeti ne zaman karar verecek?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4'üncü kez bir araya gelmişti. Peki, memur ve memur emeklileri zammı ne zaman belli olacak? Hakem heyeti ne zaman karar verecek?

Memur ve memur emeklileri zammı ne zaman belli olacak? Hakem heyeti ne zaman karar verecek? - 1

Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. İşte, memur ve memur emeklisi zammında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Memur ve memur emeklileri zammı ne zaman belli olacak? Hakem heyeti ne zaman karar verecek? - 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın (31 Ağustos) sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir." dedi.

Memur ve memur emeklileri zammı ne zaman belli olacak? Hakem heyeti ne zaman karar verecek? - 3

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER