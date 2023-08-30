Memur ve memur emeklileri zammı ne zaman belli olacak? Hakem heyeti ne zaman karar verecek?
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4'üncü kez bir araya gelmişti. Peki, memur ve memur emeklileri zammı ne zaman belli olacak? Hakem heyeti ne zaman karar verecek?
Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. İşte, memur ve memur emeklisi zammında son durum...