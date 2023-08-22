Memur zam teklifi ne zaman belli olacak? Memur ve emeklilerin gözü toplu sözleşme zam görüşmelerinde
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, belirlenen takvim gereği 22 Ağustos'ta tamamlanacak. Memurların ve emeklilerin gözü açıklanacak zam oranı ve toplantılardan çıkacak kararlarda. Peki, memur zam teklifi ne zaman açıklanacak? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. İşte, memur zammında son gelişmeler...