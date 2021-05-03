Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum

İstanbul'da bir süredir görülen deniz salyası Küçükçekmece'de de etkisini gösterdi. Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi deniz salyası ile doldu.

DHA 03.05.2021 - 17:24

Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 1
Marmara Denizi'nde son aylarda sık görülmeye başlanan deniz salyası, İstanbul'un farklı bölgelerdeki kıyı şeritlerini kapladı.
Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 2
Bir süredir etkisini gösteren ve müsilaj olarak adlandırılan tabaka Küçükçekmece Gölü'ne kadar uzandı.
Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 3
Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi bugün deniz salyası ile doldu.
Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 4
Sabah saatlerinde denizden dereye doğru giren salya tabakası iki saat içinde derenin büyük bir bölümünü kapladı.
Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 5
Bölgede yaşayanlar yıllardır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirtti.
Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 6
Küçükçekmece'de yaşayan ve salya tabakasının dereyi kapladığı anlara şahit olan Metin Aydın, "25 senedir buradayım ilk defa böyle bir manzara ile karşı karşıyayım" ifadelerini kullandı.
Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 7
Aydın, "Burası Küçükçekmece Gölü'ne bağlı, iki saat içinde bu kadar doldu" dedi.
Menekşe deresi deniz salyası ile kaplandı; 25 senedir ilk defa görüyorum - 8
"Eskiden bazen yeşil su gelir giderdi ama bu sefer farklı" diyen Aydın, "Ne olduğunu bilmiyorum, yakında bütün balıklar ölecek" şeklinde konuştu.

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