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Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin yerel seçim sonuçları..

Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesini 477.015 alınan oy ve %45.09 oy oranı ile CHP adayı Vahap Seçer kazanmıştır.

Mersin Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • MHP 8
  • CHP 3
  • AK Parti 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

MERSİN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer Kimdir?


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

Genç bir girişimci olarak 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer’in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı.

Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

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Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Mersin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mersin Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Mersin Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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