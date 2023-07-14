Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.

Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 1

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunan ve yurt dışında olan örgüt mensuplarıyla irtibatta bulunan A.H., M.A., A.H., A.H.J.A., B.Y.Y.Y. ve U.E. isimli şüphelileri tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 2

Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 3

Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 4

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 5
Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 6
Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 7
Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 8
Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 9
Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 10
Mersin'de DAEŞ'e şafak operasyonu: 6 gözaltı kararı - 11
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