Mersin'de korkutan patlama: Drone petrol tankına çarptı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir petrol tesisindeki patlamada çevredeki birçok evin camları kırıldı. Patlamanın, bir drone'un tesisin içinde bulunan petrol tankına çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor. Patlama sonrası bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.
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İHA 10.08.2021 - 11:38
Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi 6598 Sokak'taki bir petrol tesisinde meydana geldi. Büyük bir patlama sesi ile uyanan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak, yoğun güvenlik önlemi aldı.
Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sivil hiçbir vatandaşı bölgeye sokmazken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanları bölgede çalışma başlattı.
Patlamanın meydana geldiği yerden tek tek delil toplayan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgedeki birçok evinde camları kırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
"EVİN İÇİNDE PATLAMA OLDU SANDIK"
Petrol tesisinin yanında oturan bir vatandaş, çok korktuklarını belirterek patlamanın evin içinde olduğunu sandıklarını söyledi.
İşte paniğe neden olan patlamanın meydana geldiği olay yerinden kareler...
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