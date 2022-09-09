Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi

Mersin'de önceki gün çıkan havadan ve karadan süren 29 saat müdahalenin ardından kontrol altına alınıp söndürülen bin 500 hektar alanın zara gördüğü yangın da küle dönen bölge havadan görüntülendi. Yangının başlangıç noktası Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'ne enerji verilirken, vatandaşlar da evlerine döndü.

Haberler - İHA 09.09.2022 - 10:59

Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 1

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde önceki sabah çıkan orman yangını 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 29 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 2

Bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmaları bugün sabaha kadar sürdü.

Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 3

Çalışmalar kapsamında tamamen yangının söndürüldüğü Büyükeceli Mahallesi'ne enerji verilirken vatandaşlarda evlerine döndü.

Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 4

Metruk bir bina ile bazı ev eklentilerinin zarar gördüğü yangından etkilenen 25 kişiden 17'si hastanelerden taburcu edilirken 8'inin tedavisinin ise sürdüğü 1'inin durumumun ağır olduğu belirtildi.

Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 5
Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 6
Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 7
Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 8
Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 9
Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 10
Mersin'de küle dönen bölge havadan görüntülendi - 11

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