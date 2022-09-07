Mersin'de orman yangını

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale sürürken alevlerin yerleşim alanına yaklaştığı bildirildi. Bölgede 30 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haberler - İHA - DHA 07.09.2022 - 15:33 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 16:37

Mersin'de orman yangını - 1

'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmalarını zorlaştıran rüzgar, bölgedeki yerleşim alanlarını da tehdit ediyor.  

Mersin'de orman yangını - 2

Yangın, sabahın erken saatlerinde Gülnar ilçesindeki ormanlık alandan çıktı.

Mersin'de orman yangını - 3

Alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

Mersin'de orman yangını - 4

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi.

Mersin'de orman yangını - 5

Ayrıca bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı.

Mersin'de orman yangını - 6

Evlerinden tahliye edilenler için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.

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