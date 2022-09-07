Mersin'de orman yangını

Haberler - İHA - DHA 07.09.2022 - 15:33 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 16:37
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmalarını zorlaştıran rüzgar, bölgedeki yerleşim alanlarını da tehdit ediyor.
Yangın, sabahın erken saatlerinde Gülnar ilçesindeki ormanlık alandan çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayrıca bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı.
Evlerinden tahliye edilenler için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.