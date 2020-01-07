Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Erdemli ilçesinde toprak kayması nedeniyle yıkılan barakadaki bir kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı 07.01.2020 - 04:51| Son Güncelleme : 07.01.2020 - 05:00
Kent merkezinde, sabah başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Merkez Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Belediye ekipleri, birçok aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Ekipler, karşıya geçemeyen vatandaşları da iş makineleriyle taşıdı.
Kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarında da fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu.
BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Erdemli ilçesinde toprak kayması nedeniyle yıkılan barakadaki bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde 6 kişinin yaşadığı baraka, sağanak nedeniyle kayan toprakla birlikte yıkıldı.
Evdeki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel yıkıntıların altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekiplerince yapılan enkaz kaldırma çalışmasında Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı.
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