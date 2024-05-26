Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı

FECİ KAZAYA TANIK OLAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Kazaya tanık olan 41 yaşındaki Murat Şahin, "Mersin istikametinden Adana istikametine gidiyorduk, hava yağışlıydı. İşte bir anda karşı taraftan otobüsün takla atarak geldiğini gördüm. Otobüsün muavininin kazadan sonra, 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum. Zaten otobüsün şeklinden de belliydi. Otobüs direkt kırınca bu şekilde takla atarak geldi. Yolcular yolun sağına doğru savruldu. Takla atınca seyir halindeki iki aracın üzerine düştü. Kaza sonrası hemen yaralılara müdahale ettik. Maalesef küçük çocuklar da vardı. Allah rahmet eylesin.” dedi.