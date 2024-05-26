Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 yaralı var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 1

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, Otobüs devrilerek çelik bariyerleri yıktı, ardından da karşı şeride geçerek 1 kamyon ve 2 otomobile çarptı. 

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Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 3

Sağlık bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana Otoyolunda meydana gelen, yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 9’u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere, hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 4

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının, herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 5

FECİ KAZAYA TANIK OLAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Kazaya tanık olan 41 yaşındaki Murat Şahin, "Mersin istikametinden Adana istikametine gidiyorduk, hava yağışlıydı. İşte bir anda karşı taraftan otobüsün takla atarak geldiğini gördüm. Otobüsün muavininin kazadan sonra, 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum. Zaten otobüsün şeklinden de belliydi. Otobüs direkt kırınca bu şekilde takla atarak geldi. Yolcular yolun sağına doğru savruldu. Takla atınca seyir halindeki iki aracın üzerine düştü. Kaza sonrası hemen yaralılara müdahale ettik. Maalesef küçük çocuklar da vardı. Allah rahmet eylesin.” dedi.

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 6
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 7
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 8
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 9
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 10
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 11
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 12
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 13
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 14
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı - 15
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