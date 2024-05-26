Mersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralı
Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 yaralı var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait bir yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, Otobüs devrilerek çelik bariyerleri yıktı, ardından da karşı şeride geçerek 1 kamyon ve 2 otomobile çarptı.