Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasında bir can kaybı daha yaşandı. 26 Mayıs’ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Teymen’in ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi - 1

Mersin’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.

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Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi - 2

TAG Otoyolu’nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs’ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teymen’in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp Adana Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi - 3

Aynı kazada yaşamını yitiren Teymen’in ziraat mühendisi eşi Ayla Çelik Teymen’in cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı’na götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Teymen’in cenazesi, Sucularlı Mahallesi’ndeki Eshab-ı Kehf Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye Teymen'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.
Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi - 4

NE OLMUŞTU?

TAG Otoyolu’nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.

İlk kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.
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