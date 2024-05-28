Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi

NE OLMUŞTU?

TAG Otoyolu’nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.

İlk kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.