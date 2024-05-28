Mersin’deki katliam gibi kazadan bir acı haber daha: Ölü sayısı 11’e yükseldi
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasında bir can kaybı daha yaşandı. 26 Mayıs’ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Teymen’in ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Mersin’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.