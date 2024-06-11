Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde beklenen hava sıcaklıklarını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son dakika bilgilerine göre ülkenin doğu kesimnlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde ise sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 2

HAVA SICAKLIKLIĞI

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 4

BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

11 Haziran 2024 Salı günü bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 5

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 6

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 7

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Güneşli 28

Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor - 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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