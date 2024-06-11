Meteoroloji açıkladı, bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde beklenen hava sıcaklıklarını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son dakika bilgilerine göre ülkenin doğu kesimnlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde ise sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.