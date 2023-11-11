Meteoroloji açıkladı: Kış aylarında hava sıcaklığı normalin 2-3 derece üzerinde olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kasım, aralık, ocak ve şubat ayı hava tahmin raporlarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Uzmanlar bu durumun küresel ısınmanın yansıması olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, kış ayları mevsim normallerinin üstunde sıcak geçebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2023 eylül ayı ortalama sıcaklığı, 22,4 santigrat derece ile son 53 yılın en sıcak 6'ncı eylül ayı olarak kayıtlara geçti.