Meteoroloji açıkladı: Kış aylarında hava sıcaklığı normalin 2-3 derece üzerinde olacak

"HALKIMIZ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ İZLESİN"

Çukurçayır, Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mevsimsel tahminleriyle, günlük tahminleriyle hava tahminleri konusunda yetkili ve tek otorite olduğunu kaydederek "Amatör meteorolog ya da başka isimlerle kendini tanıtan insanların yapmış olduğu tahminler çoğu zaman gerçekle ilgisi olmayan tahminler. Bu kışın çok sert geçeceğinden tutun da daha farklı meteorolojik olaylara kadar onlar sansasyonel haber yapmayı seviyorlar. Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın Türkiye'deki resmi üyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bu anlamda uluslararası kurallarla çalışan bir kurum ve kuruluş olduğu için halkımızın sürekli olarak ve düzenli olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü izlemesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.