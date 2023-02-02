Meteoroloji paylaştı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kara bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere peş peşe kar yağışı uyarıları gelmeye başladı.
Son olarak Meteoroloji önümüzdeki 7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımladı.
Buna göre yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kar, İstanbul'da da hafta boyunca görülecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının pazar günü etkisini artacağını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz''