Meteoroloji paylaştı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

Türkiye uzun süredir yağışsız günler geçiriyordu. Sonunda beklenen yağış geldi, yurt genelinde sıcaklık düşüşüyle kar etkili olmaya başladı. İstanbul'da ise bu hafta sonundan itibaren kar yağışı var. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, pazar gününe işaret etti; Meteoroloji ise yağışın önümüzdeki hafta boyunca süreceğini duyurdu.

Meteoroloji paylaştı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek? - 1

Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kara bıraktı.

Meteoroloji paylaştı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek? - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere peş peşe kar yağışı uyarıları gelmeye başladı.

Meteoroloji paylaştı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek? - 3

Son olarak Meteoroloji önümüzdeki 7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımladı. 

Meteoroloji paylaştı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek? - 4

Buna göre yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kar, İstanbul'da da hafta boyunca görülecek.

Meteoroloji paylaştı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek? - 5

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının pazar günü etkisini artacağını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

''Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz''

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