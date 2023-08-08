Meteoroloji uyardı, bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

İSTANBUL'DA HANGİ SAHİLLERDE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI?

İstanbul'da da bazı sahillerde denize girmek yasaklandı.

Şile ve Silivri'de olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.