Meteoroloji uyardı, bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı
Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından birçok ilde önlem amaçlı denize girmek yasaklandı. Hangi il ve ilçelerde kaç gün denize girilemeyecek? İşte olumsuz hava şartları nedeniyle yasak gelen plaj ve sahiller....
Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından bazı il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişlere yasak geldi. Peki, hangi il ve ilçelerde kaç gün denize girilemeyecek? İşte olumsuz hava şartları nedeniyle yasak gelen plaj ve sahiller....