Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmini raporlarını yayımladı. Yurt genelinde hafta boyunca artması beklenen sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması öngörülüyor. MGM, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde toz taşınımı beklendiğini de duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanları ve yaşlıları açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı. İşte 5 günlük Ankara, İstanbul, İzmir hava tahmini...

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 1

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları da artıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 2

10-15 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 3

BAKANLIK SAAT VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünü'nün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 4

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 5

İŞTE HAVA SICAKLIKLARI

Buna göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 30-32

İstanbul: 24-26

İzmir: 27-29

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 6

Kayseri: 31-33

Antalya: 27-29

Adana: 37-38

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 7

Bolu: 31-33

Samsun: 28-30

Trabzon: 29-31

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 8

Erzurum: 25-27

Diyarbakır: 30-32

Şanlıurfa: 35-37

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 9

Malatya: 31-33

Kahramanmaraş: 33-35

Hatay: 34-36

Osmaniye: 35-37

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 10

SICAKLIK UYARISI

Sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 11

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 12

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 13

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 14

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Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak) - 15

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