Meteoroloji ve Bakanlık saat vererek uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak (Dikkat! Toz yağacak)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmini raporlarını yayımladı. Yurt genelinde hafta boyunca artması beklenen sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması öngörülüyor. MGM, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde toz taşınımı beklendiğini de duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanları ve yaşlıları açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı. İşte 5 günlük Ankara, İstanbul, İzmir hava tahmini...
Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları da artıyor.